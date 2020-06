Esclusiva: Monza, non solo Barberis. Riflettori puntati su Gaetano

Una promozione strameritata per il Monza, che va in Serie B dopo una marcia incredibile. Nelle prossime ore, Adriano Galliani illustrerà i programmi del club, evidentemente molto ambiziosi, con la chiara volontà di prepararsi ad un altro salto di categoria. Vi abbiamo già anticipato gli accordi totali con Andrea Barberis, centrocampista in scadenza con il Crotone. Ma il budget di mercato del club brianzolo sarà importante: un profilo che piace moltissimo è quello di Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà del Napoli e, attualmente, in prestito alla Cremonese. L’interesse è molto forte e il ragazzo può diventare un obiettivo concreto.

Foto: sito ufficiale US Cremonese