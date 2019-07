Monza letteralmente scatenato sul mercato. Dopo Lamanna, Sampirisi e Finotto, il club brianzolo vuole fare un altro colpo a effetto in vista della nuova stagione di Serie C. E in questo senso vi segnaliamo i contatti in corso con Alessandro Rosina, esperto fantasista classe ’84, che ha un altro anno di contratto con la Salernitana. Operazione impostata, il Monza spinge per un nuovo innesto di assoluto spessore.