Esclusiva: Monza, in arrivo Lucchesi dalla Fiorentina. I dettagli

17/07/2025 | 11:00:27

Un nuovo difensore centrale per il Monza. Pochi minuti fa è stata raggiunta l’intesa con la Fiorentina per il prestito di Lorenzo Lucchesi, classe 2003, cresciuto nel settore giovanile viola. Lucchesi avrà una nuova opportunità, il Monza ha chiuso l’accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto che scatterà a determinate condizioni. Siamo allo scambio dei documenti, poi Lucchesi sarà pronto per la nuova esperienza.

Foto: insta lucchesi