Esclusiva: Monza, Bellusci al Modena per prendere Marrone

Il Monza deve liberare un posto in difesa per poter annunciare l’acquisto di Luca Marrone, ci sono gli accordi totali sia con il ragazzo che con il Crotone. In corso la trattativa con il Modena che ha messo gli occhi su Giuseppe Bellusci: l’innesto del club emiliano poi libererà Marrone verso la Brianza.

Foto: Instagram personale Marrone