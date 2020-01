Tofol Montiel può lasciare la Fiorentina in queste ultime ore di mercato. Il centrocampista, classe 2000, non ha trovato spazio in prima squadra nella prima parte di stagione ed ora potrebbe cercarne altrove. C’è una proposta del Livorno, ma anche una che è arrivata da un club portoghese.

Foto: Twitter Fiorentina