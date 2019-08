Esclusiva: Montalto, scatto forte del Venezia. E Gustafson…

Adriano Montalto lascerà Cremona, a maggior ragione dopo il preannunciato arrivo di Fabio Ceravolo alla corte di Rastelli. Ieri vi avevamo parlato del Trapani, fortemente interessato come il Livorno in B e come il Catanzaro in C. Ma negli ultimissimi minuti c’è stato uno scatto forte del Venezia che potrebbe essere quello decisivo anche per il gradimento totale dell’attaccante. Intanto, la Cremonese ha definito l’arrivo del centrocampista Gustafson dal Torino.

