Esclusiva: Montalto, più Trapani (e c’è il Catanzaro). Su Ceravolo…

La Cremonese ha raggiunto la quadratura del cerchio per quanto riguarda l’ingaggio di Fabio Ceravolo, obiettivo concreto già durante la definizione della trattativa che aveva permesso ai grigiorossi di ingaggiare Daniel Ciofani. In settimana si conta di perfezionare l’accordo con il Parma. A quel punto uscirà Adriano Montalto che era stato sondato dalla Ternana (poi orientatasi su Torromino) e Livorno. Ora c’è il Catanzaro in pressing, ma in pole oggi c’è il Trapani e si tratterebbe di un importante ritorno in Sicilia per Montalto.

