Esclusiva: Monaco, chiesto Okaka all’Udinese, ingaggio raddoppiato. Se Slimani…

Il Monaco si sta attivando per trovare un attaccante nel caso in cui dovesse liberare Slimani (proprietà Leicester) per l’Inter. Il Monaco ha chiesto ufficialmente Stefano Okaka, è lui la prima scelta, al doppio dell’attuale ingaggio. L’Udinese riflette perché non ha un sostituto a poche ore dalla fine del mercato, quindi bisogna aspettare le valutazioni anche se Okaka è molto allettato dalla soluzione Monaco.

Foto: Okaka Twitter