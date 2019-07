Esclusiva: Monaco al Cosenza, è fatta. Domani visite e firma

Salvatore Monaco, come già anticipato, sarà un nuovo difensore del Cosenza. E’ già stato raggiunto un accordo con il Perugia, al punto che in queste ore lo stesso Monaco sta raggiungendo la nuova destinazione per svolgere le visite e successivamente firmare il contratto. Trattativa lampo, un rinforzo importante per Braglia. Adesso il Cosenza sta valutando l’opportunità di riaprire o meno l’affare per Raffaele Schiavi, in uscita dalla Salernitana, dopo gli intoppi degli ultimi giorni.