Scambio sempre più avviato, ormai in dirittura. Il Venezia aspetta Gaetano Monachello, il Pordenone sta per ottenere Riccardo Bocalon. Gli accordi sono stati raggiunti, i diretti interessati hanno accettato. Il Pordenone resta in pole per Ranieri dalla Fiorentina ma deve ancora pazientare per il via libera definitivo.