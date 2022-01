Colpo in entrata per il sempre più ambizioso Modena. Accordo appena raggiunto con il Teramo per il difensore centrale Matteo Piacentini, classe 1999, legato agli abruzzesi da un contratto in scadenza nel 2023. Ma il suo futuro sarà a Modena, intesa raggiunta pochi minuti fa, molto presto gli annunci.