Esclusiva: Modena, che colpo! È fatta per Manuel De Luca

25/12/2025 | 11:40:28

Un colpo importante per il Modena, chiuso proprio il giorno di Natale. Dopo un lungo inseguimento partito la scorsa estate e dopo il tentativo concreto ripartito quasi 10 giorni fa, adesso è davvero fatta per Manuel De Luca. Ci sono tutti gli accordi per l’attaccante classe 1998 che lascia la Cremonese in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione del Modena. De Luca era stato uno dei grandi artefici del ritorno in A dei grigiorossi, poi varie incomprensioni e forse un trattamento non impeccabile nei suoi riguardi. Il Modena lo ha voluto fortemente e ha anticipato la concorrenza di Venezia, Monza e Sampdoria.