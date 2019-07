Esclusiva: Miranda, sorpasso Jiangsu sul Monaco. Accordo vicino. Entro mercoledì…

Joao Miranda si prepara a lasciare l’Inter. Ha un contratto in scadenza, non rientra più nei piani del club nerazzurri, ci aveva provato con forza il Monaco. Ma nello ultimissime ore lo Jiangsu (sempre proprietà Suning) ha rilanciato con forza, proponendogli un ingaggio forse anche superiore rispetto a quello di Eder (5 milioni a stagione). Miranda ci ha riflettuto e sta per sciogliere positivamente le riserve. aveva un impegno fino al 2020, il suo nuovo impegno sarà fino al 2021, oppure direttamente fino al 2022. Adesso è corsa contro il tempo per le formalità burocratiche, il mercato in Cina chiude mercoledì prossimo.

Foto. Twitter Inter