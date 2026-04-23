Esclusiva: Mingueza, ultima offerta rinnovo. La Juve c’è sempre. E su Gila..

23/04/2026 | 23:47:52

A caccia di parametri zero importanti, la Juventus aspetta l’ultima decisione di Oscar Mingueza, il duttile difensore classe 1999 in scadenza di contratto con il Celta Vigo. Gli spagnoli gli hanno proposto il rinnovo del contratto in scadenza, fin qui sono stati respinti ma faranno un ultimo tentativo. La Juventus, che lo scorso gennaio era andata molto vicina, ha mantenuto i contatti e ha fatto una nuova proposta. Il profilo piace parecchio, ci sono un paio di club anche di Premier interessati (occhio), la Juve comunque si sente in corsa aspettando gli ultimi passaggi fondamentali. Nelle ultime ore il club bianconero ha fatto un sondaggio per Mario Gila, reduce da una grande stagione con la Lazio e con un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Ricordiamo che per Gila il Milan si è mosso prima degli altri, vi abbiamo anche raccontato l’apprezzamento dell’Atletico Madrid.

Foto: Instagram Mingueza