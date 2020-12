Vincenzo Millico lascerà il Torino nei prossimi giorni, la sua destinazione è stata ormai scelta. C’è un accordo di massima per il prestito a Frosinone, in un club con ambizioni importanti e con la voglia di lottare per la Serie A. L’attaccante classe 2000 era seguito da diversi club, quasi tutta la B in lotta per la promozione, ma il Frosinone è ormai al traguardo.

Foto: Twitter Torino ufficiale