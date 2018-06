Esclusiva: Milinkovic-Savic, il Real può aggiungere bonus ai 150 milioni! Ora…

Sergej Milinkovic-Savic, un chiodo fisso di tutti. In modo particolare del Real Madrid, nei prossimi giorni ci potrebbe essere un summit con il suo agente Mateja Kezman per fare ulteriori passi in avanti. Il Real ha intenzione di presentare un’offerta anche superiore ai 150 milioni, aggiungendo altri bonus in modo da convincere la Lazio a dare il via libera all’operazione. Per il centrocampista serbo è pronto un ingaggio super che parte da una base di 8 milioni più bonus. Lotito dice che Milinkovic-Savic non è in vendita, ma sa bene che a certe condizioni sarebbe impossibile rinunciare.

Foto: These Football Times