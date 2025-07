Esclusiva: Milinkovic-Savic, accordo totale con il Napoli. Ora l’intesa con il Torino

16/07/2025 | 23:49:45

Vanja Milinkovic-Savic e l’interesse del Napoli: non è una sorpresa di questi giorni, ne avevamo parlato già a metà giugno. Ma la sorpresa consiste nel fatto che sabato scorso – come svelato – si è riaperta una pratica quando nessuno ci pensava o ne parlava più. Aggiungiamo: in serata sono stati raggiunti gli accordi tra l’entourage del portiere e il club di De Laurentiis. Adesso bisogna aspettare che si consumino i tempi tecnici delle operazioni che il Napoli sta chiudendo, poi ci sarà l’ultimo affondo per regalare un nuovo portiere a Conte. Di sicuro Milinkovic-Savic ha dato priorità al Napoli malgrado il pressing, anche recente, del Leeds.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic