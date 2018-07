Esclusiva: Milan, è Zaza il nome più caldo. E su Kalinic-Bacca…

Dopo aver formalizzato l’arrivo di Halilovic a parametro zero, il Milan pensa sempre a un attaccante. In questo momento l’opzione più caldo è quella che chiama in causa Simone Zaza: esistono i margini per arrivare a una soluzione con il Valencia e per entrare, presto, nel vivo della trattativa. Il Milan provvederà, poi, a una doppia cessione di Kalinic e Bacca. Sul primo ci sono sirene spagnole, dal Siviglia all’Atletico Madrid. Per il colombiano c’è lo stesso Valencia e resta in piedi l’ipotesi di un ritorno al Villarreal – alle condizioni del Milan – e possono prospettarsi altri scenari. A quel punto il Milan prenderebbe un altro attaccante, fermo restando che oggi il nome più caldo è quello di Zaza.

Foto: sito ufficiale Valencia