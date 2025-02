Esclusiva: Milan, trattativa in corso per Sottil

Potrebbe non essere Joao Felix l’ultimo colpo della sessione invernale del Milan. Infatti, il club rossonero sta trattando Riccardo Sottil, ala classe ’99 della Fiorentina. Situazione da monitorare in quest’ultima ora di mercato, i due club sono in contatto per cercare l’accordo.

Foto: Instagram Sottil