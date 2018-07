Esclusiva: il Milan telefona a Conte! Ma c’è il nodo contratto Chelsea. E Gattuso…

Rino Gattuso e il Milan: c’è un rapporto, c’è un contratto, ci sono stati i risultati. Ma ora la situazione può cambiare per tanti motivi. Il primo: il Milan nelle ultime ore ha telefonato a Conte (arriveranno smentite), considerato il candidato ideale per la panchina. Conte ha dato disponibilità, ma come vi avevamo raccontato per liberarsi dal Chelsea serve tempo, c’è un contenzioso in corso con legali in azione. Quanto tempo? Almeno un paio di mesi, sempre se le cose non cambieranno prima. Ma la risposta di Conte è stata di assoluta disponibilità, pur con la precisazione di essere all’interno di un discorso molto delicato, quello con il Chelsea. Ora bisogna vedere quale sarà la reazione di Gattuso che è al corrente di tutto, che era stato portato al Milan da Mirabelli e che di sicuro non accetterebbe una situazione così complicata, a maggior ragione se non ci fosse la fiducia della società. A quel punto potrebbero aiutarlo soltanto i risultati, ma forse non basterebbero quando la serenità non è più quella di prima. Una cosa è sicura: il Milan si è già mosso per Conte che ha chiesto tempo. Il resto lo vedremo presto.

Foto: Mirror