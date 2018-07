Esclusiva: Milan, staffetta Zaza-Kalinic. Simone ha l’accordo con i rossoneri. Poi…

Staffetta in corso, staffetta probabile. Il Milan sta perfezionando la cessione di Nikola Kalinic con l’Atletico Madrid che ha ormai bruciato la concorrenza. E ha intenzione di chiudere l’accordo con il Valencia per Simone Zaza dopo aver raggiunto l’intesa con il diretto interessato (base da oltre due milioni a stagione più bonus). Su Zaza c’era anche il Toro, ma oggi il Milan è davanti. Zaza non sarebbe l’unico attaccante, ma il sostituto di Kalinic. Quando uscirà Bacca (che vuole il Villarreal) e quando verrà presa una decisione definitiva per André Silva, verranno fatte altre valutazioni.