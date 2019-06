Esclusiva: Milan, per Veretout si muove anche Boban! E’ una priorità. Ora la Roma…

Anche Boban si è mosso nella tarda mattinata per Jordan Veretout, chiedendo un appuntamento urgente per arrivare a tutti gli accordi. Appuntamento ora non possibile perché l’agente Mario Giuffredi non è in Italia. Il Milan ha preannunciato la volontà di voler chiudere, pareggiando l’offerta della Roma anche per quanto riguarda le garanzie di un adeguamento importante in caso di qualificazione alla prossima Champions. Lunedì alle 13 è previsto un summit con la Roma (che potrebbe mettere Karsdorp come contropartita), ma il Milan vuole essere tenuto massimamente informato perché l’intenzione è quella di regalare Veretout a Giampaolo. Il Napoli? Se non cede un centrocampista è fuori da giochi, pur avendo raggiunto una totale intesa con il francese sull’ingaggio.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina