Esclusiva: Milan Futuro, Bonera ai saluti. In pole Massimo Oddo

L’avventura di Daniele Bonera sulla panchina di Milan Futuro è ormai ai titoli di coda. In bilico da due-tre settimana, il ko di ieri contro il Pescara quasi sicuramente porterà all’esonero: aspettiamo la comunicazione ufficiale, ma questa è la tendenza. E il Milan ha ormai scelto il sostituto, si tratta di Massimo Oddo che ha indossato la maglia rossonera vincendo prestigiosi trofei e che ha maturato diverse esperienze importanti in tutte le categorie. Oddo bene la Serie C e può essere la soluzione ideale per uscire da una classifica complicata. Nelle prossime ore la decisione definitiva su Bonera sempre più vicino all’esonero. E poi il nuovo corso con Massimo Oddo favorito per la panchina di Milan Futuro.

Foto: Sito Padova