Esclusiva: Mihajlovic vuole Inglese a Lisbona, presto offerta al Napoli. E Obi…

Viviano si è insediato, ma Sinisa Mihajlovic potrebbe decidere di fare ancora la spesa in Italia. Sorpresa: uno dei primi nomi nella lista per l’attacco è quello di Roberto Inglese. Lo Sporting ha intenzione di fare un’offerta importante al Napoli, vedremo quale sarà la risposta del club di De Laurentiis. Ma non finisce qui: lo Sporting si è inserito con forza per Obi, scadenza contratto 2019, che Mihajlovic ha conosciuto e apprezzato a Torino. E ora vorrebbe portarlo a Lisbona, battendo la concorrenza di diversi club (Leganes compreso).

Foto: sito ufficiale Chievo