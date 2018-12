Tre rinforzi per il Messina. Domani arrivano e firmano Jens Janse, laterale olandese classe ’86 ex Ternana, e Sambinha, difensore centrale portoghese ex Maritimo. Nelle prossime ore sbarcherà in Sicilia anche Amido Baldé, attaccante guineano con passaporto portoghese, classe ’91, che arriva in prova al Messina dopo le esperienze con il Celtic Glasgow e lo Sporting Lisbona.