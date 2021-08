Esclusiva: Messias, tutto aperto. Conferme su Milan, Napoli e Sassuolo. Ora il Toro chiede un vertice

Il bello di questa vicenda è che persi sono svegliati tutti adesso, nell’ultima settimana di mercato come spesso capita da queste parti. Certo, possiamo risalire all’11 giugno quando Milan e Napoli si informarono in modo approfondito , una situazione che può tornare clamorosamente di moda nei prossimi giorni. Ilsarà a Milano forse da mercoledì, pronto a scattare quando entreremo davvero nel vivo dell’operazione. Ilsi è informato ieri sera dopo la vittoria sul Venezia, il profilo piace moltissimo a maggior ragione se ci fosse un’uscita. Ilè intrigato da oltre due mesi, segue altri profili (anche Corona), ma può decidere di affondare. Ilproprio in giornata ha chiesto un appuntamento, sarà ancora in tempo dopo aver incontrato il Crotone un paio di volte almeno senza andare alla definizione? Più defilato il, che è legato al futuro di Berardi di cui abbiamo già parlato in tempi non sospetti, mentre ilpuò solo sperare nel naufragio di una delle suddette operazioni: Messias vuole la Serie A.