Esclusiva: Messias-Torino, incontro positivo. I dettagli

Junior Messias viaggia velocemente verso il Torino. Poco fa c’è stato l’incontro già programmato per parlare del trasferimento del centrocampista offensivo al club granata. Messias è per distacco la prima scelta di Juric e l’allenatore in qualche modo verrà accontentato. Il Crotone chiede circa 12-13 milioni con i bonus, il Torino non vorrebbe spendere più di 10. Ma ci sono tutti i presupposti per andare fino in fondo.

Foto: Twitter Torino