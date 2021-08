C’è stato un incontro tra il Milan e il Crotone per Junior Messias. Presto molto probabilmente ce ne sarà un altro per chiudere. Come anticipato in serata i rossoneri erano usciti allo scoperto per il centrocampista brasiliano, a maggior ragione dopo aver perso le speranze su Faivre. La formula dell’operazione è il prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 5/6.

Foto: sito Crotone