Esclusiva: Mertens-Napoli, le cifre del rinnovo. C’è già l’intesa con De La

L‘Inter ci aveva provato, ma la giornata che sta per concludersi va definita come quella della svolta per quanto riguardo il prolungamento del contratto (in scadenza) tra Dries Mertens e il Napoli. L’accordo è biennale, rispetto all’incontro del primo marzo c’è stato un leggero aumento sulla parte fissa (da 4 milioni netti a stagione a 4,5) più due milioni alla firma e 500 mila euro di bonus a stagione (200 mila legati ai gol, altri 300 mila alle eventuali presenze in Champions). La giornata che sta per concludersi, ripetiamo, è stata determinate, già nella tarda mattinata Mertens aveva sciolto le riserve e comunicato la sua decisione di restare per almeno altri due anni nel club che gli ha dato le più grandi soddisfazioni in carriera. E’ vero, la sua priorità, è sempre stata Napoli, peccato che l’avessero mandato con certezza da altre parti. Ormai è tutto ok, compresi gli accordi con De Laurentiis. Mancano soltanto gli ultimi passaggi formali e poi il Napoli potrà annunciare il nuovo matrimonio con il folletto belga.

Foto: Twitter ufficiale Champions League