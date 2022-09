Soualiho Meité è sempre più vicino alla Cremonese. Il Benfica aveva già dato il via libera, sul centrocampista francese c’era anche l’Empoli e lui si era preso del tempo per riflettere. Negli ultimissimi minuti, Meité ha sciolto gli indugi e ha dato il via libera al club grigiorosso che, adesso, si appresta a chiudere. Per Meité si tratta di un ritorno in Italia dopo la parentesi con Torino e Milan.

Foto: Twitter Benfica