Esclusiva: Meité, la Cremonese insiste. Ma c’è anche l’Empoli

Soualiho Meité può davvero tornate in Serie A, malgrado un contratto importante con il Benfica. Per il centrocampista ex Torino e Milan abbiamo segnalato il forte interesse della Cremonese che nelle ultime ore ha alzato il pressing. Il club grigiorosso sta seguendo altri profili, tuttavia Meité è in una situazione quasi prioritaria. Ma attenzione agli inserimenti a sorpresa, anche l’Empoli si è informato e potrebbe decidere di entrare in azione dopo la sfida contro il Verona in programma tra poco.

Foto: Twitter Benfica