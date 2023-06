Esclusiva: Mazzocchi in uscita da Salerno, c’è anche il Monza

Pasquale Mazzocchi ha salutato via social, il suo futuro sarà lontano da Salerno malgrado un lungo contratto in scadenza nel 2026. A parte i sondaggi di Milan, Juve e Bologna, segnalati da Sportitalia, va tenuta in seria considerazione il Monza che apprezza l’esterno e che sarebbe pronto a fare un investimento importante. Il Monza, come già anticipato, ha bloccato anche il centrocampista Tameze in uscita da Verona per una clausola da 3,5 milioni e che adesso sta preparando lo spareggio salvezza contro il Monza.

Foto: Instagram Mazzocchi