Esclusiva: Mazzarri-Cagliari, accordo fino al 2024. E c’è già la firma!

Due anni di contratto? No, sono tre, scadenza 2024. Il Cagliari ha convinto Walter Mazzarri con un impegno lungo e la volontà di aprire un ciclo. Pochissimi minuti fa è arrivata anche la firma. E’ questa l’ultima novità di un pomeriggio che ha visto, come anticipato, l’ex Toro e Inter subito in avanscoperta. Era lui la primissima scelta dopo un inseguimento, quello di Giulini, che aveva avuto inizio già durante l’esperienza con Di Francesco sulla panchina del Cagliari.

Quella volta Mazzarri aveva detto no, stavolta ha accettato, l’ingaggio è importante e parte da un base non troppo lontana dai 2 milioni a stagione con bonus. Gli avvocati hanno lavorato nell’ultima ora per mettere a posto tutti i dettagli, al punto che pochissimi minuti fa è arrivata la firma dell’allenatore toscano. Il Cagliari riparte da Mazzarri.

