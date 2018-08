Dopo nostre verifiche, è la Juve su Stephy Mavididi, attaccante inglese di origini congolesi di proprietà dell’Arsenal. Proprio in questi minuti è in corso un summit tra le parti, si lavora per trovare la giusta quadratura. Lo specialista classe ’98, reduce dall’esperienza in prestito al Charlton, è un profilo di prospettiva e dalle indiscusse qualità, ora la Juve vuole chiudere per assicurarsi le sue prestazioni.

Foto: ESPN