Esclusiva: Matteo Lucarelli molto vicino al Carpi

Matteo Lucarelli, difensore centrale classe 2001 è molto vicino al Carpi. Stiamo parlando di un figlio d’arte, il papà Alessandro è un dirigente del Parma e il ragazzo – ex scuola Inter – si è messo in evidenza proprio nelle giovanili del club emiliano dopo l’esperienza passata alla Torres. Adesso la concreta possibilità di fare l’esperienza in Serie C, l’accordo con il Carpi è molto ben avviata. Caso del destino, lo scorso 1 settembre Lucarelli Jr. ha giocato in amichevole proprio contro il Carpi, gara poi vinta 2-0 dai ducali.

Foto: logo Carpi sito