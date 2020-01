Esclusiva: Mastour, due proposte dalla C. Ma la Reggina non ha deciso

Per Hachim Mastour sono arrivate due proposte dalla Serie C, esattamente quelle di Bisceglie e Vibonese. Ma la Reggina non ha ancora deciso se mandare in prestito il trequartista classe ’98 arrivato a parametro zero. La tentazione sarebbe quella di mandarlo a giocare, tuttavia una decisione definitiva verrà presa dopo un confronto nei prossimi giorni.

Foto: Reggina sito ufficiale