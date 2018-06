Esclusiva: Su Masina piomba il Watford. Trattativa già avviata

Adam Masina ha un contratto in scadenza con il Bologna tra poco più di un anno e molto probabilmente il suo futuro sarà in Premier League. C’è una trattativa più che impostata, molto bene avviata, con il Watford. Il terzino sinistro classe 1994 la scorsa estate era stato sul punto di andare a Siviglia (il Bologna era sceso a fine agosto da 10 milioni a 8 più bonus, il Siviglia si era fermato a circa 7 più bonus dopo aver trovato un’intesa totale sul l’ingaggio). Nelle ultime settimane c’era stato qualche sondaggio della Lazio, ma il Watford è in vantaggio e vuole bruciare la concorrenza.

Foto: Twitter Bologna