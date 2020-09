Esclusiva: Martinez Quarta alla Fiorentina, trattativa nel vivo

La Fiorentina non vuole privarsi di Milenkovic e Pezzella, malgrado le offerte, e potrebbe invece mandare a giocare fuori Ceccherini (c’è l’Hellas). Intanto nelle ultimissime ore è ripartita la trattativa per Lucas Martinez Quarta, difensore centrale classe 1996 del River Plate. Ora siamo davvero entrati nel vivo, con possibilità concrete di chiudere. Martinez Quarta ha un contratto in scadenza e una clausola alta, ma il River ha capito che il rischio forte sarebbe quello di perderlo a parametro zero. Ecco perché siamo adesso scesi sotto la doppia cifra di valutazione e la Fiorentina sta avanzando con decisione.

Foto: Instagram personale