Esclusiva: Marianucci primo nome per la difesa del Torino

21/12/2025 | 11:49:11

Luca Marianucci è un difensore centrale di sicuro talento che probabilmente andrà a giocare (in prestito) per mettere in evidenza le sue qualità. Il Napoli ha bisogno di fare altre operazioni in entrata, il classe 2004 vuole dare un senso alla seconda parte della stagione e si sente pronto per una nuova esperienza. Le proposte non mancano, una decisione definitiva non è stata presa, ma possiamo dire che Marianucci è il primo nome nella lista del Torino in modo da aggiungere per la seconda parte della stagione il centrale che doveva arrivare la scorsa estate. I rapporti tra i club sono eccellenti, certificati dalle operazioni Milinkovic-Savic e Simeone, e questo è un punto a favore dei granata. Su Marianucci resta il forte interesse di Cremonese e Cagliari, a conferma delle sue qualità, mentre il Genoa è più defilato. Il Torino lavorerà per anticipare la concorrenza.

Foto: sito Napoli.

English version