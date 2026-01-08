Esclusiva: Marianucci, filo diretto Napoli-Torino. E la Cremonese…

08/01/2026 | 18:28:32

Il 21 dicembre vi abbiamo raccontato in esclusiva come Luca Marianucci sia il primo nome nella lista del Torino per il ruolo di difensore centrale. Oggi ci sono stati contatti fitti tra il Napoli e il club granata per arrivare a una quadra sul diritto di riscatto che non dovrebbe essere inferiore aI 18-20 milioni. Marianucci ha completamente aperto al trasferimento, però bisogna trovare gli incastri e si continuerà a lavorare in queste ore per arrivare a una soluzione. Probabilmente non si arriverà a un’intesa definitiva prima di lunedì-martedì, ma il Torino resta assolutamente sul pezzo. La Cremonese è in corsa ma solo con la formula del prestito secco e va tenuta in lizza fino a quando non si arriverà alla decisione definitiva.

Foto: sito Napoli