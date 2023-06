Esclusiva: Marcos Leonardo, pressing Lazio. E offerta aumentata

La Lazio ha aumentato l’offerta per Marcos Leonardo, attaccante di talento classe 2003 del Santos. Il club brasiliano chiede 15 milioni più bonus più percentuale da futuro vendita, un classico da quelle parti. La novità è che la Lazio non soltanto è salita a 12 milioni, ma è disposta a inserire una percentuale da futura vendita. In serata-nottata è prevista una conference call. Nella lista della Lazio resta sempre Artem Dovbyk del Dnipro, un altro profilo apprezzato. Ma adesso trattativa per Marcos Leonardo.

Foto: logo Lazio