Esclusiva: Marchi lascia il Monza, accordo con la Juventus Under 23

Ettore Marchi a sorpresa lascia il Monza. C’è l’accordo con la Juventus Under 23 per l’attaccante classe 1985 che nei prossimi giorni raggiungerà il suo nuovo club. Un’operazione staccata da quella che coinvolge Mota Carvalho e lo stesso Monza. La formula sarà probabilmente quella del prestito: Marchi aveva altre proposte dalla Serie C, tuttavia sarebbe rimasto a disposizione di Brocchi pur non avendo avuto fin qui tantissimo spazio. Ma alla proposta della Juventus Under 23 ha detto subito sì.