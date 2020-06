Esclusiva: Marchetti-Genoa, rinnovo fino al 2021. E altri due anni da preparatore dei portieri

Federico Marchetti ha rinnovato poco fa il suo impegno con il Genoa. Il portiere, in scadenza di contratto domani, ha prolungato fino al 30 giugno 2021. Un’operazione curata da Guglielmo Stendardo con la collaborazione di Beppe Sculli, quest’ultimo ex attaccante rossoblù. Ma c’è di più: chiusa l’attività agonistica, Marchetti resterà al Genoa come preparatore dei portieri e ha già raggiunto un’intesa per altre due stagioni. Marchetti, quindi, si lega al club di Preziosi per altri tre anni: uno da calciatore, altri due da collaboratore.