Esclusiva: Mantova a sorpresa, in chiusura il terzino Goncalves dall’Ujpest

16/01/2026 | 15:10:14

Il Mantova ha ormai definito un colpo a sorpresa. Si tratta del terzino sinistro Tiago Goncalves, portoghese classe 2000 di proprietà degli ungheresi dell’Ujpest. Siamo ai dettagli e ormai allo scambio dei documenti. Per Goncalves si tratta di un ritorno in Italia, aveva già avuto esperienze con Genoa, Novara, Messina e Pontedera. Adesso la grande opportunità di giocare in Serie B, Modesto lo aspetta.

Foto: Instagram Goncalves