Esclusiva: Manolas ha scelto, il Napoli gli chiede tempo. Su James e Lozano…

Manolas ha scelto il Napoli, vuole il Napoli, aspetta il Napoli e quasi lo pretende. Il club partenopeo ha memorizzato e quindi si può intuire come le dichiarazioni di De Laurentiis di qualche giorno fa (“ha un caratteraccio, costa troppo” eccetera) facessero parte del gioco. Il punto è che la Roma vuole i 36 milioni della clausola per una questione di bilancio e di rientri da fare, prenderebbe in esame soltanto in un secondo momento un’operazione in entrata sempre con il Napoli. Intanto, Manolas se ne sta buono in attesa: le trame con il Napoli nate ad aprile sono quelle giuste per una fumata bianca. Su James Rodriguez poco da aggiungere: lunedì scorso avevamo detto che sarebbe servito più di qualche giorno, presto si entrerà nel vivo. E anche Lozano è appeso alla speranza azzurra: ha detto sì, come raccontato, almeno un mese fa. Deve uscire Insigne per fargli spazio? Intanto, per Lorenzo al momento non ci sono proposte. Ma potrebbe essere una soluzione, quella legata al talento del Psv, anche se uscirà sia Verdi che Ounas.

Foto: Twitter ufficiale Roma