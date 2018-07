Esclusiva: Mandzukic parlerà con la Juve dopo il Mondiale, pista United viva. E Darmian…

Non soltanto il giro di attaccanti con Cavani in cima alla lista, ma dopo il Mondiale la Juve potrebbe incontrare Mario Mandzukic per fare il punto della situazione. Se il croato chiedesse di andar via, la Juve non lo tratterrebbe pur essendo consapevole dell’importanza a livello tecnico-tattico di Mario. A quel punto occhio ai possibili incroci con il Manchester United. Mourihno apprezza non poco Mandzukic, la Juve ha chiesto a Darmian di pazientare. E se il terzino fosse ancora libero sul mercato, potrebbe concretizzarsi uno scambio proprio tra i bianconeri e lo United. Per il centrocampo confermiamo la difficoltà di trovare la quadratura con la Lazio per Milinkovic-Savic: il nome da seguire – a un anno dalla scadenza col Psg – è quello di Rabiot.

Foto: sito ufficiale Juventus