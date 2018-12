Esclusiva: Mancosu, sempre più Cagliari. Per il Lecce…

Il Cagliari ha individuato in Marco Mancosu il sostituto giusto di Castro, reduce da un grave infortunio. Mancosu è vicino a coronare un sogno, tornare nella squadra della sua città che lo ha formato e che ora spinge per riportarlo alla base. Mancosu ha un contratto in scadenza nel 2019, con rinnovo automatico fino al 2020 in caso di salvezza, è giusto ricordarlo anche al direttore sportivo Meluso per evitare di fare confusione. Per il Lecce è una pedina importante, Mancosu è legatissimo al club e darà il massimo nelle partite che restano fino alla sosta. Poi il Cagliari uscirà definitivamente allo scoperto.

Foto: screenshot DAZN