Esclusiva: Mancini-Milan, la posizione dell’Atalanta. Su Giampaolo e Sensi…

Paolo Maldini sta già lavorando per il Milan del futuro. Nel pomeriggio ha incontrato Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini e Stefano Sensi. La posizione dell’Atalanta per il difensore centrale oggi è rigida, nel senso che soltanto una grossa proposta potrebbe far vacillare Percassi che intende confermare gran parte dei pezzi pregiati in vista della prossima Champions. Il club rossonero tiene sotto controllo sempre Andersen della Samp, mentre per Sensi la strada potrebbe essere più in discesa (anche se ieri De Zerbi ha detto di aspettarsi una telefonata del centrocampista con incorporata la volontà di restare). Il Sassuolo chiede 25 milioni, il Milan potrebbe arrivare fino a 20 milioni con i bonus, è un profilo seguito già dallo scorso gennaio e gradito a Giampaolo che apprezza molto anche Praet. Per quanto riguarda l’allenatore, prima del prossimo fine settimana si andrà alla svolta: vi avevamo anticipato la pole di Giampaolo e l’accordo totale con il Milan, non resta che formalizzare.

Foto: sito ufficiale Atalanta