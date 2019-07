Esclusiva: Malinovskyi resta in orbita Samp. Prima una cessione…

Ruslan Malinovskyi resta assolutamente in orbita Samp. C’è un emissario in Belgio che sta parlando con il Genk per conto del club blucerchiato. Il centrocampista è un obiettivo primario, c’è stato il placet totale di Di Francesco, la valutazione con i bonus è sotto i 15 milioni. valutazione che la Samp ha accettato, ma prima serve una cessione, prevedibilmente quella di Andersen molto vicino al Lione (25 milioni di base fissa più 5 di bonus).

