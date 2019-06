Esclusiva: Malinovskyi, l’Atalanta si avvicina. La distanza con il Genk…

Giornata importante e nuovi contatti per Ruslan Malinovskyi all’Atalanta. Per il centrocampista centrale classe 1993, di sicuro qualità indiscutibili, intanto il Genk è sceso dalla richiesta iniziale di 20 milioni. Ora si può anche chiudere per una cifra, con i bonus, vicina ai 15 e un passaggio decisivo può essere rappresentato dal fatto che il ragazzo – pur non entrando in rotta di collisione con il suo attuale club – ha voglia di vivere una nuova esperienza in serie A. L’Atalanta è in vantaggio, il sondaggio della Samp non ha avuto ulteriori sviluppi, tutto questo perché Malinovskyi ha scelto. E il club di Percassi si avvicina…

Foto: newsbeezer.com